Цветовой тест, который раскроет всю правду о вашей сущности

Казалось бы, ученым уже все известно об устройстве человеческого глаза и о том, как тот воспринимает цвета. Однако время от времени исследователи все же делают какое-нибудь любопытное открытие. Так, например, психологи из Йоркского университета (Канада) выяснили, что в зависимости от того или иного времени года восприятие оттенков у человека меняется. Чаще всего это происходит зимой и летом, когда в жёлтом многим людям видится примесь зелёного цвета. В январе и июне ученые провели эксперимент, в рамках которого посадили участников перед специальным прибором, колориметром, и попросили их настроить его на уникальный жёлтый цвет. В зимние и летние месяцы выбор респондентов был разным. В июне добровольцы выбирали чуть более зеленоватый оттенок, чем в январе. Учёные связывают это явление с переменами в погоде и виде за окном, когда снег сменяет сочная зелень. Зрение как будто бы подстраивается под эти изменения.

Психологи прибегают к цветовым упражнениям ещё и для того, чтобы раскрыть личность человека, его качества. Пройдите наш тест и узнайте, что ваше восприятие цвета способно поведать о вашем характере.