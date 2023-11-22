Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели

Екатерина Семенова известна зрителям по сериалам «Две судьбы», «Любовь не делится на два» и «Больше, чем врач». В своей борьбе с лишним весом она пробовала различные методы, включая трехдневное употребление лишь воды с лимоном. Однако ее интерес к ограничениям в питании вскоре принял опасный поворот.

Актриса рассказала о случае, когда бездомный человек в метро подошел к ней и дал булку со словами: «Поешь, тебе нужнее».

Эта история вызвала смех в студии шоу «Сегодня вечером», и ведущий Николай Цискаридзе не удержался от шутки.

«Это настолько жалкий у тебя был вид», — сказал он.

Несмотря на это, актриса смогла преодолеть свои проблемы с весом и сейчас выглядит превосходно с подтянутым телом и стройными ногами.