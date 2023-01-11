Цирк да и только: какими видят русских женщин в американском кино

Типичный русский мужик в американском кино — существо, как правило, неотесанное, хамоватое и беспринципное. Это все давно усвоили. Но давайте вспомним, как иностранцы изображают наших женщин: здесь образы куда разнообразнее, но от этого они не становятся более привлекательными.

В качестве примера можно вспомнить фильм «Красный воробей», который россияне подняли на смех и окрестили самой «клюквенной клюквой» из всех существующих. Главная героиня Доминика Егорова в исполнении Дженнифер Лоуренс — бывшая балерина, которая стала разведчицей. Она служит в «Школе воробьев», где обучают молодых бойцов. Героиня Лоуренс получилась весьма странной. У нее нет никаких принципов, она убивает людей без зазрения совести и вообще не склонна к каким-либо эмоциям. В целом образ получился смехотворным из-за своей неестественности.

Еще один промах американцев — «крестная мать» Ирина из боевика «Три девятки». Сыграла ее сама Кейт Уинслет. Героиня замужем за криминальным боссом, который оказался за решеткой. Поэтому все решения приходится принимать Ирине, однако ее действия приводят к провалам. В итоге и этот женский образ получился у американцев неудачным.

Возможно, когда-нибудь заокеанские режиссеры поймут русскую женскую натуру, но пока они спотыкаются на ровном месте.