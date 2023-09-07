Чувствуется русская кровь: дочь Миллы Йовович уже затмила мать (фото)

Милла Йовович вывела в свет свою дочь Эвер Габо. Вместе они появились на Венецианском кинофестивале, но произвести фурор удалось только одной.

Все внимание публики было приковано к юной модели и актрисе — именно эти профессии выбрала для себя красавица Андерсон. Перед камерами она позировала в белом мини-платье в горошек. Милый наряд идеально подошел 15-летней девушке.

Поклонники остались в восторге от образа Эвер. Многие оценили не только ее удачный аутфит, но и потрясающие внешние данные. Интернет-пользователи сошлись во мнении о том, что здесь чувствуется русская кровь.

Начинающая актриса строит карьеру в Голливуде, но ее корни — в России. Бабушка Эвер — известная советская актриса Галина Логинова. Именно ее красоту унаследовала Милла, а следом за ней и ее дочь.

Хейтеры также без дела не сидели и посмеялись над Йовович, заметив, что той следовало бы взять пару уроков стиля у собственного ребенка. Артистка предстала перед народом в платье неактуального фасона, которое больше напоминало штору и сильно ее полнило.