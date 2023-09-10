Чувствуется порода: Гафт незадолго до смерти узнал о внебрачном сыне, который сильно его удивил

Валентин Гафт сильно переживал из-за гибели любимой дочери, родившейся в его втором браке. После трагедии артист утратил смысл жизни и замкнулся в себе. Тогда он еще не знал, что жизнь уготовила ему большой сюрприз. Оказалось, что Ольга не была первенцем знаменитости.

За два года до ее появления на свет Елена Никитина родила сына Вадима. Это была мимолетная любовная связь, поэтому о существовании внебрачного наследника звезда экрана узнал лишь спустя много лет.

В 2014 году они впервые встретились в студии одного из телешоу.

Гафт признался, что даже не мечтал о таком подарке судьбы, а Вадим подчеркнул, что ничего не ждет от отца, которого, вопреки всем жизненным обстоятельствам, считает своим другом. Новообретенный родственник удивил Валентина Иосифовича тем, что оказался сильно на него похож, причем не только внешне. Он стал актером, правда, работает не в России, а в Бразилии, где живет уже давно.