Чуть не стала жертвой Кориковой: как выглядит жена кумира россиянок Страхова

В 2003 году звезды «Бедной Насти» Елена Корикова и Даниил Страхов так убедительно играли страсть на экране, что зрители тут же поверили в их реальные чувства. Нежная блондинка осознавала свою привлекательность и не скрывала интереса к партнеру, флиртуя с ним. Все на съемочный площадке следили за развивающимся романом коллег, пикантности которому добавлял тот факт, что Страхов состоял в браке.

Законная жена актера Мария Леонова сильно отличалась от Кориковой. Она терялась даже на фоне обаятельного Страхова, заставляя поклонников недоумевать, что он нашел в обычной девушке. Конкуренции с эффектной Еленой Мария же и вовсе не выдерживала. Леонова редко выходила в свет, а платьям и косметике предпочитала удобный спортивный стиль.

Поэтому никого не удивило, что Даниил задумался об уходе к Кориковой, передает «7 дней ». Он признавался, что в период съемок в сериале часто оставался ночевать в отеле, снимая один номер вместе с Еленой. Но роман оказался недолговечным: Страхов нашел в себе силы прервать эту связь и вернулся к жене.