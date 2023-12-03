Чуть не стал звездой «клубнички»: Боярской лучше бы не знать о прошлом Матвеева

Максим Матвеев известен как один из самых востребованных и успешных российских артистов. Он принимает участие в популярных фильмах и сериалах, появляется на главных столичных сценах, а свободное время посвящает браку с Елизаветой Боярской. При этом мало кто знает, что в начале карьеры он едва не стал звездой фильмов для взрослых.

Как признался сам артист, пикантное предложение поступило ему еще во время жизни в родном Саратове. Тогда он учился на театральном факультете в местной консерватории. И продюсеры предложили ему роль в порнографическом фильме, оценив его эффектную внешность.

Матвеев отметил, что не принял неожиданное предложение, однако не раскрыл подробности ситуации. Спустя некоторое время он отправился покорять столицу, где поступил в Школу-студию МХАТ. Больше актер не получал подобные предложения.