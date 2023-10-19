Чурикова ненавидела известную актрису, которую мечтали взять в «Ленком»: будете удивлены

Коллеги считали Инну Чурикову безупречной и талантливой актрисой. В кадре она могла воплотить любую героиню. А у зрителей в голове складывался самый светлый образ — доброй и понимающей женщины.

На самом деле это амплуа Чурикова поддерживала лишь на камеру. В реальной жизни актриса хранила свои секреты. Она была очень принципиальной, подчас даже высокомерной, не стеснялась идти по головам ради определенных целей и рушила карьеру коллег из-за личной неприязни.

На своем опыте в этом убедилась известная актриса. Как рассказал Станислав Садальский, он лично предлагал Марку Захарову взять в «Ленком» Татьяну Васильеву. Перспективная актриса могла попасть на ключевые роли в спектакли театра.

Но, как только об этом узнала Чурикова, то тут же заявила Захарову о своем недовольстве. Она явно не хотела иметь на сцене сильную соперницу, поэтому воспротивилась ее включению в труппу. Художественному руководителю «Ленкома» ничего не оставалось, кроме как пойти на поводу у своей примы и отказать Васильевой.