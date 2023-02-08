Чудовищный поступок: что сотворил красавчик из «Эффекта бабочки» с бывшими

Психологический триллер «Эффект бабочки» прославил Эштона Кутчера на весь мир. Он блестяще показал душевные терзания своего героя Эвана, который был готов ради возлюбленной на все. Но сам актер далек от этого благородного образа, ведь Кутчер принес своим пассиям немало горя.

Он никогда не отличался верностью своим подругам. Кроме того, Эштона можно назвать роковым мужчиной в самом зловещем смысле этого слова. По странным стечениям обстоятельств многие из его партнерш или погибали, или оказывались на грани безумия. В начале 2000-х Эштон встречался с моделью Эшли Эллерин, которая погибла при странных обстоятельствах. Актер не был подозреваемым, но выступил как свидетель. Другая пассия Кутчера Бриттани Мерфи скончалась в 32 года из-за пневмонии.

Следующей «жертвой» стала Деми Мур. Их брак с Эштоном продлился шесть лет, пока звезда «Привидения» не узнала об измене мужа. Из-за этого актриса попала в психиатрическую клинику с нервным срывом. Позднее она рассказала об ужасах их семейной жизни: муж «подсадил» ее на выпивку, фотографировал ее с похмелья, обвинял в алкоголизме. Вишенкой на торте стали измены Эштона с подругами ее дочерей. Но своей вины перед Мур Кутчер никогда не чувствовал.

Сегодня он женат на актрисе Миле Кунис, которая родила от него двоих детей. Пока Эштон играет роль примерного семьянина, но никому не известно, как долго это продлится.