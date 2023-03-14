Чудом избежала страшной гибели: от участи Нади из «Девчат» вам станет не по себе

Зрители могли никогда не увидеть Инну Макарову в роли Нади в культовом фильме «Девчата». Как оказалось, когда актриса была маленькой, мама невольно подвергла ее смертельной опасности.

Родительница будущей звезды экрана была журналисткой, поэтому часто ездила по стране. Во время одной из командировок семья поселилась на прииске у родственников. Однажды актриса, которой было всего семь лет, в одиночестве отправилась гулять, не понимая, чем это ей грозит.

Неожиданно девочка столкнулась с огромным медведем. Опасный хищник стоял на задних лапах и жадно вдыхал воздух огромными ноздрями. К счастью, он не тронул незваную гостью и удалился. Но на этом приключения для незадачливой путешественницы не закончились.

После косолапого на горизонте появились двое парней, одного из которых все называли убийцей. Увидев его, Макарова не на шутку испугалась, тем более что незнакомец приближался прямо к ней, запустив руку в карман. Под крики второго юноши «Не трогай ее!» артистка со всех ног бросилась бежать. К счастью, ей удалось добраться до дома, тем самым дважды избежав гибели.