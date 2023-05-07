Чудо как хороша: при взгляде на бабушку Оли из «Бригады» в юности дух захватывает

Александра Назарова снискала огромную популярность в начале нулевых. Она снялась в двух главных телехитах десятилетия — «Бригада» и «Моя прекрасная няня». В криминальной саге Назарова сыграла бабушку Оли, жены Белого. А в эпопее про няню Александра Ивановна исполнила роль бабушки главной героини.

До последних дней Назарова снималась в кино и выходила на театральные подмостки. Многие запомнили ее именно такой — неунывающей и энергичной старушкой. Мало кто знает, как любимая зрителями артистка выглядела в юности.

Карьерный путь Назарова начала в 60-х. Первыми яркими работами актрисы стали фильмы «А если это любовь?», «Путешествие в апрель» и «Софья Перовская». Молодая Александра Ивановна была самим очарованием: мягкие черты лица, открытая обворожительная улыбка, искрящийся взгляд. Глядя на нее, невозможно сдержать своего восхищения и умиления.

Назарова стала востребованной актрисой в конце 1990-х и начале 2000-х. Артистку приглашали в самые популярные проекты того времени: «Простые истины», «Граница: Таежный роман», «Ночной дозор».

Александра Ивановна снималась до последнего. Актриса скончалась в 79 лет — долгие годы она страдала от болезни легких.