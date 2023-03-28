Что за гадкий утенок: только посмотрите, какой была дочь советского Атоса в юности

Роль Атоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» исполнил прославленный актер Вениамин Смехов. Его дочь Алика Смехова продолжила дело отца и тоже стала звездой кино.

Свой творческий путь наследница Атоса начала еще в юности. В конце 80-х Алика снялась в картине «Женщина дня», где сыграла главную роль. В то время внешность Смеховой была далека от идеала: вытянутое лицо, длинный нос, пухлые щеки, опущенные веки. У юной актрисы не было ничего общего с той роковой брюнеткой, которой она стала спустя годы.

Из гадкого утенка Алика превратилась в роскошную женщину. Правда, многие уверены, что здесь не обошлось без пластики. Нос актрисы стал немного аккуратнее и изящнее. Также ее взгляд стал более открытым. Кроме того, в свои 54 года Смехова выглядит подозрительно молодо — у нее почти нет морщин.

Но Алика никогда не признавалась, что прибегала к помощи хирургов. Секрет ее красоты — регулярные тренировки и правильное питание. Смехова как-то сказала, что с годами она становится все интереснее.