«Что Ягудин в ней нашел?»: сморщенная Тотьмянина ужаснула народ

Татьяна Тотьмянина покорила сердце олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Фигурист души не чает в своей жене, подарившей ему двух дочек — Елизавету и Мишель.

В социальных сетях спортсмен часто делится кадрами своей счастливой личной жизни. Казалось бы, поклонники могут порадоваться за Ягудина, который создал крепкую семью. Но не тут-то было.

Многие фанаты фигуриста считают, что он мог найти себе более симпатичную возлюбленную. На днях ведущий «Ледникового периода» опубликовал в социальных сетях новое фото с 41-летней супругой и их наследницами. Сморщенная Тотьмянина в очередной раз ужаснула народ.