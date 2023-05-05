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Киноафиша Статьи «Что Ягудин в ней нашел?»: сморщенная Тотьмянина ужаснула народ

«Что Ягудин в ней нашел?»: сморщенная Тотьмянина ужаснула народ

5 мая 2023 09:30
«Что Ягудин в ней нашел?»: сморщенная Тотьмянина ужаснула народ

Фанаты не одобряют выбор фигуриста.

Татьяна Тотьмянина покорила сердце олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Фигурист души не чает в своей жене, подарившей ему двух дочек — Елизавету и Мишель.

В социальных сетях спортсмен часто делится кадрами своей счастливой личной жизни. Казалось бы, поклонники могут порадоваться за Ягудина, который создал крепкую семью. Но не тут-то было.

Многие фанаты фигуриста считают, что он мог найти себе более симпатичную возлюбленную. На днях ведущий «Ледникового периода» опубликовал в социальных сетях новое фото с 41-летней супругой и их наследницами. Сморщенная Тотьмянина в очередной раз ужаснула народ.

«Что Ягудин в ней нашел?»: сморщенная Тотьмянина ужаснула народ

«С лица воды не пить. Но Ягудин, особенно в молодости, красив. Конечно, хотелось бы видеть рядом эффектную девушку», «Безликая», «Выглядит какой-то замученной, помятой. Лет на 50, не меньше. Что Ягудин в ней нашел?» — сокрушаются интернет-пользователи.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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