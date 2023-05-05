«Что Ягудин в ней нашел?»: сморщенная Тотьмянина ужаснула народ
Фанаты не одобряют выбор фигуриста.
Татьяна Тотьмянина покорила сердце олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Фигурист души не чает в своей жене, подарившей ему двух дочек — Елизавету и Мишель.
В социальных сетях спортсмен часто делится кадрами своей счастливой личной жизни. Казалось бы, поклонники могут порадоваться за Ягудина, который создал крепкую семью. Но не тут-то было.
Многие фанаты фигуриста считают, что он мог найти себе более симпатичную возлюбленную. На днях ведущий «Ледникового периода» опубликовал в социальных сетях новое фото с 41-летней супругой и их наследницами. Сморщенная Тотьмянина в очередной раз ужаснула народ.
«С лица воды не пить. Но Ягудин, особенно в молодости, красив. Конечно, хотелось бы видеть рядом эффектную девушку», «Безликая», «Выглядит какой-то замученной, помятой. Лет на 50, не меньше. Что Ягудин в ней нашел?» — сокрушаются интернет-пользователи.