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Киноафиша Статьи «Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

22 июля 2022 18:20
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

Поклонники не оставляют без внимания личную жизнь артистки.

Сергей Астахов рассказал подробности своих отношений с Еленой Кориковой. Знаменитости были вместе в течение двух лет.

Как оказалось, после расставания в 2011 году со своей второй избранницей Викторией Астахов начал отношения с Еленой Кориковой, о чем старался не распространяться. Знаменитости были вместе два года, но в итоге предпочли разойтись. По словам артиста, главная причина кроется в несоответствии жизненных целей и в нежелании каждого меняться и идти на компромисс.

«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

«Если нигде не совпадает, то ничего не получится... Что я должен был сделать, чтобы поменяться?» — рассказывает актер в беседе с порталом «Вокруг ТВ».

Также артист отметил, что в случае, когда у людей есть взаимное уважение друг другу, их роман продолжается и перерастает во что-то большее. Однако его отношения с Кориковой не смогли развиваться подобным образом.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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