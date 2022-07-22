«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

Сергей Астахов рассказал подробности своих отношений с Еленой Кориковой. Знаменитости были вместе в течение двух лет.

Как оказалось, после расставания в 2011 году со своей второй избранницей Викторией Астахов начал отношения с Еленой Кориковой, о чем старался не распространяться. Знаменитости были вместе два года, но в итоге предпочли разойтись. По словам артиста, главная причина кроется в несоответствии жизненных целей и в нежелании каждого меняться и идти на компромисс.

«Если нигде не совпадает, то ничего не получится... Что я должен был сделать, чтобы поменяться?» — рассказывает актер в беседе с порталом «Вокруг ТВ ».

Также артист отметил, что в случае, когда у людей есть взаимное уважение друг другу, их роман продолжается и перерастает во что-то большее. Однако его отношения с Кориковой не смогли развиваться подобным образом.