Что в СССР стеснялись покупать в магазине: современные россияне не поймут

Как ни крути, но период СССР — это время запретов, дефицита и стеснений. Возьмем, например, бытовые предметы, которые жители Советского Союза буквально боялись приобретать в магазинах.

Предметом стеснения становилось нижнее белье, алкоголь, некоторые виды лекарств и средств личной гигиены и, конечно, туалетная бумага. Однако дело тут далеко не в деликатности процесса.

В те времена обыкновенная туалетная бумага считалась предметом роскоши, ведь в головах граждан не укладывалось, как можно тратить деньги на то, что придется вскоре выкинуть. Едва появившись в магазине, предмет обихода стал дефицитом — люди старались закупиться бумагой впрок.

Проблема заключалась в том, что рулон — штука довольно большая, а если их много, то ни в одну сумку не спрятать. Потому жители СССР и вынуждены были сооружать своеобразные «пулеметные ленты из бумаги» и носить прямиком на шее, что называется, напоказ.

Люди того времени говорят: «Мы в основном пользовались газетами. Нарезали их и стопкой складывали. Заодно и читали, что там написано».