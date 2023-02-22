Что в нем пугающего? Не поверите, какой фильм довел короля ужасов Америки до икоты

Произведения Стивена Кинга во всем мире считаются одними из самых зловещих, а экранизации его рассказов входят в списки самых пугающих хоррор-фильмов. Многие могли подумать, что у такого автора просто не осталось чувства страха, ведь сюжеты, которые он придумал, должны были сформировать некий иммунитет к любому ужасу.

Тем не менее у писателя есть свой список картин, испугавших его до мурашек. И выяснилось, что первое место в нем занимает кино под названием «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». В нем рассказывается о группе студентов, заблудившихся в лесу и пытающихся справиться с потусторонними силами. Стивен Кинг назвал этот фильм жутким и во время первого просмотра смог вытерпеть лишь первую половину ужастика.

Но для российских зрителей выбор знаменитого автора стал загадкой, и многие с ним не согласились. «Ничего страшного», «Это кино для котенка Гав», «Сказать, что он страшный, скорее всего, будет неправильно», — прокомментировали зрители.