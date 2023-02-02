Что творит гордыня: не таким вы себе представляли советского короля эпизодов

Михаил Светин запомнился советскому зрителю участием в десятках ярких картин, где он блистал в эпизодических ролях. Многие поклонники только ради его минутного появления на экране готовы были идти в кинотеатр. И именно эта любовь зрителей испортила ему характер.

Дело в том, что Светин с самого начала карьеры начал страдать манией величия. Артисту удалось попасть в театр Аркадия Райкина, куда прославленный режиссер взял его практически с улицы. И из-за этого он решил, что обладает самым заметным талантом среди других артистов. Уже спустя несколько месяцев молодой Светин почувствовал себя настоящей звездой, хотя не принял участие еще ни в одной постановке. В итоге он проспал свой дебют на сцене, из-за чего его выгнали из театра.

«Моя мания величия росла как на дрожжах... Я начал вести жизнь звезды: пьянки, гулянки, девочки», — вспоминал артист.

В кино Светина начали приглашать только через несколько лет. Однако неудача с Райкиным ничему его не научила, и уже во время работы с Георгием Данелией он вновь показал свой характер. Так, на съемках «Афони» он неожиданно начал вести себя как «избалованная звезда». Светин просто отказался сниматься на один день дольше, так как у него была неотложная работа в Ленинграде. Режиссеру пришлось сдвинуть расписание, а после он никогда не сотрудничал со Светиным.

«Какая муха меня укусила... Чего я стал вести себя как избалованная звезда?» — рассуждал позднее артист.

Со временем артист поругался и с другими режиссерами, но те все равно приглашали его в свои картины. Зрители же любили актера, которого считали советским Чарли Чаплином.