Что-то с ним не так: как выглядел голливудский актер, который постоянно играл русских

Начиная свою карьеру в кино, Дольф Лундгрен часто получал от режиссеров одинаковые предложения. За артистом закрепился один образ, несмотря на то, что он совсем ему не соответствовал.

Киношники считали, что высокий блондин с волевым подбородком и кучей накачанных мышц идеально подходит под амплуа сурового русского. Такое восприятие мужской половины населения СССР, конечно, льстит, однако на вид красавчик — типичный скандинав. Впрочем, такое несоответствие никого не смущало — ни постановщиков, ни голливудского актера. Ради работы на съемочной площадке он был готов на многое.

Например, в ленте «Красный скорпион» герой Лундгрена устраивает разборки в баре. Во время драки он поет гимн Советского Союза. Знаменитости можно аплодировать стоя: пусть и с ужасным акцентом, но он смог исполнить наизусть довольно сложный текст на чужом языке. К слову, звезда экрана до сих пор активно снимается. Правда, от образов выходцев из Советского Союза он давно отошел.