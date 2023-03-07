Что такое синдром Мэрилин Монро: возможно, у вас есть его признаки

Мэрилин Монро прославилась как одна из главных актрис в истории Голливуда. Ее талант и успех до сих пор завораживают любителей кино, и, как оказалось, повлияла она и на мир психологии. Изучив не всегда удачную личную жизнь артистки, специалисты назвали в честь нее синдром созависимых отношений.

Так, синдром Мэрилин Монро означает деструктивный вид отношений, в которых один партнер подчиняет свою жизнь другому. Подразумевается при этом больше не физическое насилие, а эмоциональное давление: общие интересы и постоянный контроль всех сфер жизни возлюбленной или возлюбленного.

Как отмечают эксперты, женщины и мужчины, которые подвержены такому синдрому, будут останавливать свой выбор на эмоционально закрытых спутниках, которые унижают и отталкивают их любовь. Но и расстаться с ними так называемые жертвы не смогут, так как будут чувствовать сильную привязанность.

«Жертва готова все прощать избраннику. Лишь бы иногда чувствовать себя любимой и не отвергнутой», — уверена психолог Надежда Ефремова, слова которой цитирует Woman .

Выйти же из таких отношений жертва захочет лишь тогда, когда почувствует, что больше не живет своей жизнью и полностью потеряла индивидуальность.