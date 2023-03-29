Что стало с Верой из сериала «Две судьбы»: внешность актрисы повергнет в шок

Сериал «Две судьбы» сделал актрису Екатерину Семенову настолько популярной, что ее и через 20 лет после выхода телеэпопеи узнают на улицах как Веру — ее героиню.

Артистка не перестала сниматься. В основном она занята в сериалах. Зрители могли видеть ее в «Убойной силе-6», «Вечном свидании», «Менталисте» и «Агентстве О. К. О.». Среди полнометражных работ Семеновой можно отметить киноальманах о радио «Короткие волны» (2017 год).

В личной жизни артистки когда-то кипели кинематографические страсти. В разное время ей приписывали романы с Антоном Табаковым и Алексеем Макаровым. Актриса развелась 10 лет назад. Она воспитывает двух детей от разных браков и играет в театре.

Подписчики удивляются, что кинозвезда почти не изменилась с премьеры «Двух судеб». В ней по-прежнему угадываются черты лучшей подруги Лиды — Веры Розановой. «Красавица Екатерина, обожаю вас, вы очень талантливая актриса», «Обожаю „Две судьбы“ с вашей ролью», «Прелестна», — пишут поклонники в соцсетях Екатерины Семеновой.