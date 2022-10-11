Что стало с сестрой Дианы, которую прочили в жены Чарльзу: ее спасла глупая фраза

История любви и несчастливого брака нынешнего английского монарха Карла III и принцессы Уэльской Дианы благодаря журналистам известна едва ли не по дням и часам. А вот о том, что избранницей в те годы принца Чарльза могла стать вовсе не Диана, а ее старшая сестра, знают только биографы самой Дианы и королевской семьи.

Как известно, Диана была младшей из трех дочерей графа Спенсера, причем отнюдь не самой красивой. Главной прелестницей в семье считалась старшая сестра будущей «народной принцессы» — Элизабет Сара Лавиния. Именно она должна была, как мечтал отец, пойти под венец с наследником престола.

В итоге дело уже шло к долгожданной помолвке, но Сара умудрилась испортить все единственной фразой, признавшись в интервью, что ей все равно, кого любить — принца или мусорщика. Конечно же, оскорбленный до глубины души Чарльз не мог простить такое и вскоре начал роман с Дианой.

Несмотря на случившееся, Сара всегда оставалась близкой подругой младшей сестры и была на ее стороне после разрыва с Чарльзом. Именно леди Маккоркодейл (такую фамилию она получила, когда вышла замуж за известного британского спортсмена) всегда была в курсе того, что происходит в жизни принцессы Уэльской, и часто сопровождала Диану в качестве фрейлины.