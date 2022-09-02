Что стало с секс-символом из «Мумии»: женские сердца будут разбиты вдребезги

После проката фильма «Мумия» Брендан Фрейзер стал объектом внимания всего мира: женщины были в него влюблены, а мужчины ему подражали. Настолько удачно он воплотил на экране образ несокрушимого авантюриста, столкнувшегося с древним злом. Но череда не фантастических, а реальных неудач довела актера, поэтому от былого красавца в нем ничего не осталось.

Фрейзер сыграл практически 70 ролей в кино, так что его нельзя назвать избирательным. Мужчина соглашался не только на удачные проекты вроде «Мумии», но и участвовал в провальных наподобие «Темный полдень». Со временем реакция критиков на актера становилась все более жесткой, и он нашел способ доказать свой профессионализм, решив самостоятельно исполнять все трюки.

Идея провалилась: во время съемок Фрейзер повредил ноги и заработал травму позвоночника. В момент восстановления проблемы начались и в семейной жизни. В 2007 году от актера ушла жена, а спустя еще какое-то время умерла мама. В итоге артист столкнулся с депрессией: новые роли ему не предлагали, травмы не позволяли следить за собой, а проблемы в личной жизни наводили на мысли о суициде. К пятидесяти годам Брендан Фрейзер из атлетичного героя превратился в пухлого мужичка с несколькими подбородками, крохотными глазами и грустной улыбкой.

Однако затянувшийся мрачный период может подойти к концу. Режиссер Даррен Аронофски пригласил бывшего красавца в свою новую картину «Кит». Она выйдет на экраны уже в этом году, и у критиков появится шанс пересмотреть свое отношение к актеру.