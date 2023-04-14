Что стало с Маклафлином из «Турецкого гамбита» за эти годы: вы будете поражены (фото)

За практически 60-летнюю карьеру Даниэль Ольбрыхский снялся во многих российских и европейских проектах. Поклонники осыпали его комплиментами за «Невыносимую легкость бытия», польский сериал «Ведьмак», но отечественному зрителю он известен преимущественно как английский журналист Шеймус Маклафлин в «Турецком гамбите».

При этом детективная драма Джаника Файзиева далеко не единственный проект артиста в России. Например, он принимал участие в лентах «Легенда № 17», «Ван Гоги» и «Сибирский цирюльник».

Продолжает сниматься 78-летний артист и сегодня, по-прежнему получая сотни комплиментов от поклонников. Как уверены зрители, за прошедшее время актер не растерял свой талант, а годы только идут ему на пользу. Ольбрыхский отличается от многих артистов фактурной и запоминающейся внешностью, при этом он практически не изменился, поэтому в нем легко узнаются его старые герои.