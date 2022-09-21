Что стало с Элизабет из «Гордости и предубеждения»: занесло в «50 оттенков серого»

Драматический мини-сериал 1995 года «Гордость и предубеждение» превратил Дженнифер Эль из начинающей актрисы в очень востребованную звезду экрана. Зрители так прониклись химией между Элизабет и мистером Дарси, что до сих пор считают Эль и Колина Ферта лучшим воплощением персонажей романа Джейн Остин. Между тем отношения героев быстро перетекли и в реальную жизнь. Правда, роман Колина и Дженнифер продлился всего год.

Вплоть до начала нулевых актриса активно снималась в новых проектах, но затем взяла перерыв в карьере. Это было связано с личной жизнью Эль. В 2001 году она вышла замуж за писателя Майкла Райана и через два года стала мамой. Дженнифер захотела больше времени уделять родившемуся сыну, тем более что вскоре семья пополнилась еще и дочкой.

Громко вернуться в кино актрисе удалось благодаря новой работе с Колином Фертом — ленте 2010 года «Король говорит!». С тех пор она регулярно принимает предложения о съемках. Например, в 2015 году актриса снялась в мелодраме «50 оттенков серого», сыграв мать Анастейши Стил в исполнении Дакоты Джонсон.