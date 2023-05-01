Что скрывалось за ширмой «идеального» брака Гайдая: правду раскрыла вдова

Нина Гребешкова прожила с Леонидом Гайдаем больше 40 лет. Ради супруга она добровольно отказалась от собственной карьеры. Она исполняла эпизодические или второстепенные роли в его комедиях, но на центральных персонажей никогда не претендовала. Сама Гребешкова всегда повторяла, что ее главная в жизни роль — жена мэтра.

Актриса прощала супругу и особенности его характера. Уже после смерти Гайдая Гребешкова вспоминала, что он был очень ревнивым человеком. Он замечал тот интерес, который к его жене проявляют другие мужчины, и молча переживал это напряжение. При этом режиссер был еще и довольно увлекающейся и ветреной личностью. Актриса признавала, что Леонид обращал внимание на внешность Варлей и Селезневой и часто приглашал в свои ленты только признанных красавиц. Гребешкова никогда не стремилась узнать, изменял ли ей Гайдай, уверяя, что это ей было неинтересно.

«Я ему все разрешала. А пользовался ли он этим — вопрос», — цитирует «Комсомольская правда» слова актрисы.

В 2018 году разгорелся скандал. Наталья Варлей рассказала о домогательствах режиссера, который пытался поцеловать ее на съемках «Кавказской пленницы». Однако Гребешкова обвинения актрисы восприняла очень стойко, невозмутимо посоветовав ей обращаться со всеми претензиями к давно умершему Гайдаю.