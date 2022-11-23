Что скрывала черно-белая пленка: шедевр Голливуда «в цвете» испугает каждого

Шедевр Билли Уайлдера «В джазе только девушки» вышел в далеком 1959 году, но до сих пор смотрится свежо и оригинально. Именно черно-белая картинка придает ленте особый стиль и изыск. Однако изначально режиссер планировал сделать модный и современный цветной фильм. Вот только осуществить задуманное ему помешали ключевые персонажи.

Дело в том, что некоторые сцены были отсняты на цветную пленку. Увидев готовый результат, создатели просто ужаснулись. Дафна и Джозефина, сыгранные Джеком Леммоном и Тони Кертисом, больше походили на персонажей Хэллоуина или на жутких клоунов. Тут же было принято решение полностью отснять фильм в черно-белых тонах. К тому же такая пленка сэкономила бюджет, ведь цветная стоила в разы дороже. А, учитывая, что действия разворачиваются на рубеже лихих 20-х и 30-х, так фильм выглядел намного гармоничней.

Черно-белая картина отлично передала ту нуарную и гангстерскую атмосферу. Поэтому стоит признать, что устрашающий грим на мужских персонажах сослужил добрую службу.