Что скрывается за слоем косметики: Серябкина показала редкое фото без макияжа и грима (фото)

Ольга Серябкина прославилась не только своим творчеством, но и красотой. Бывшая солистка группы Serebro год от года лишь увеличивает число своих фанатов, но многие уверены, что ее внешность не натуральная. Якобы певица активно пользуется косметикой, а без объективов камер выглядит совершенно иначе.

Сама Серябкина никогда не комментировала подобные нападки, но недавно опубликовала серию записей, которые приурочила к своему дню рождения. В них 38-летняя знаменитость предстала полностью без косметики, с растрепанной небрежной прической и поблагодарила фанатов за трогательные поздравления.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданных публикаций. Обсуждая внешность артистки, они отметили, как естественно она выглядит, и не поскупились на комплименты. Как уверены многие, Серябкину можно смело назвать одной из самых красивых российских знаменитостей.