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Что скажет Аффлек? Лопес в кружевном белье заставила народ замереть в восхищении

5 ноября 2022 14:45
Что скажет Аффлек? Лопес в кружевном белье заставила народ замереть в восхищении

О таком теле мечтают многие.

Трудно поверить, что Дженнифер Лопес уже 53 года. Ощущение, что эта темпераментная красотка нашла рецепт эликсира молодости. Мало кто решится стать невестой в таком возрасте, но Лопес плевать на стереотипы – и за ее свадьбой с Бэном Аффлеком наблюдал весь мир. Недавняя фотосессия певицы в кружевном белье для бренда «Intimissimi» в очередной раз произвела фурор в соцсетях артистки.

«Ты выглядишь так красиво», «Самая красивая», «Невероятная!», «Горяча», «Ты великолепна», — писали восхищенные поклонники.

Впрочем, нашлись те, кто счел новую фотосессию неуместной:

«Лучше оставить такое для вашего мужа и спальни».

Что скажет Аффлек? Лопес в кружевном белье заставила народ замереть в восхищении
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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