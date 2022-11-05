Что скажет Аффлек? Лопес в кружевном белье заставила народ замереть в восхищении
О таком теле мечтают многие.
Трудно поверить, что Дженнифер Лопес уже 53 года. Ощущение, что эта темпераментная красотка нашла рецепт эликсира молодости. Мало кто решится стать невестой в таком возрасте, но Лопес плевать на стереотипы – и за ее свадьбой с Бэном Аффлеком наблюдал весь мир. Недавняя фотосессия певицы в кружевном белье для бренда «Intimissimi» в очередной раз произвела фурор в соцсетях артистки.
«Ты выглядишь так красиво», «Самая красивая», «Невероятная!», «Горяча», «Ты великолепна», — писали восхищенные поклонники.
Впрочем, нашлись те, кто счел новую фотосессию неуместной:
«Лучше оставить такое для вашего мужа и спальни».