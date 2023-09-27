Что сказала Арнтгольц перед уходом: слова актрисы никого не оставят равнодушным

За последние несколько месяцев в Сети появилось немало слухов о проблемах в семье Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева. Сообщалось, что супруги часто конфликтуют и не могут прийти к единому мнению по поводу воспитания общего сына Данилы.

А на днях актриса решила поставить точку в сплетнях и своим заявлением прояснить непростую жизненную ситуацию. Как оказалось, у нее возникли сложности не с семьей, а с работой. Арнтгольц приняла решение уйти из проекта «Жди меня» и покинуть своего постоянного ведущего Александра Лазарева. В программе она проработала пять лет, прерываясь на декрет.

«Я очень люблю передачу, но она требует невероятной эмпатии и включения. Без этого работать там ведущей нечестно. А я просто устала!» — пожаловалась звезда ТВ.

Теперь место Арнтгольц займет ее коллега Алена Бабенко. Лазарев позитивно оценил новую напарницу, заявив, что они вместе работали в театре. Часть новых выпусков с актрисой уже отсняли и готовы выпустить в эфир.