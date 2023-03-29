Что сказал Костомаров в голосовом сообщении Авербуху: сдержать слезы невозможно

В начале этого года Роман Костомаров оказался в больнице с пневмонией. Спустя некоторое время фигуриста ввели в медикаментозную кому, а после — ампутировали обе ступни, из-за чего поклонники всерьез начали беспокоиться за его жизнь. Все это время в палату к знаменитости не пускали никого, кроме его супруги. Однако, когда он пришел в сознание, начал выходить на связь со своими близкими и делиться подробностями о своем здоровье.

По словам Ильи Авербуха, Костомаров не так давно записал ему голосовое сообщение из больницы. По записи звезда «Ледникового периода» заметил, что состояние его друга улучшается, а сам он готов как можно скорее вернуться к обычной жизни.

«Он пошутил, что сейчас „меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята“», — цитирует слова Авербуха ТАСС.

При этом до сих пор неизвестно, когда именно спортсмена выпишут из больницы.