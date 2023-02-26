Что с ним не так: внешность супруга Энн Хэтэуэй вызывает много вопросов (фото)

Энн Хэтэуэй на днях снова дала завистникам повод грызть локти, появившись на модном показе в компании своего супруга Адама Шульмана. Пара, сыгравшая свадьбу более 10 лет назад, выглядит так, будто вышла из ЗАГСа вчера, но у фанатов голливудской дивы есть вопросы к внешности ее супруга.

Многих озадачивает почти сверхъестественное сходство 41-летнего Шульмана с актером Райаном Гослингом. На форуме Reddit пользователи пришли к выводу, что супруг Хэтэуэй — это более возрастная версия звезды «Бегущего по лезвию 2049», которая прибыла из будущего и не очень-то это скрывает.

Другие разглядели в муже суперзвезды Шекспира. Несмотря на то, что достоверных портретов драматурга всех времен не существует, поклонники Хэтэуэй уверены, что при взгляде на имеющиеся наброски величайшего писателя и фотографии ее супруга поневоле начинаешь верить в переселение душ.

От внимания подписчиков не ускользает и стиль актера, но к нему у комментаторов гораздо меньше вопросов. «Муж Энн такой прикольный. Он всегда выглядит так, будто он чисто прохожий, а не известный человек», — пишут в Сети.