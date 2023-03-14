Что с ней такое: появившаяся на «Оскаре» Леди Гага напугала народ (фото)

Леди Гага в этом году осталась без «Оскара». Ее песне «Держи меня за руку» из фильма «Топ Ган: Мэверик» академики предпочли композицию из индийского фильма «Рядом ревет революция».

Впрочем, одиозная знаменитость умудрилась и на этот раз сделать из своего появления на церемонии сенсацию. Не в последнюю очередь в этом помог наряд. Прозрачное черное платье с открытым корсетом от Versache, которое еще три дня назад демонстрировала Джиджи Хадид в Лос-Анджелесе, имело любопытную деталь.

Юбка на задней части платья начиналась гораздо ниже, чем следовало, обнажая пятую точку певицы. Расположенная в стратегическом месте молния позволила Гаге соблюсти некоторые приличия. Скандальный образ дополнили ожерелье-воротник из бриллиантов, собранные назад волосы, «дымчатый» макияж глаз и красная губная помада.

Но на этом провокации от хитмейкера не закончились. Для выступления на сцене Гага снова перевоплотилась: смыла весь макияж и вышла петь Hold My Hand в рваных джинсах, футболке и кроссовках.