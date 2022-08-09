«Что происходит»: спрятавшийся в Латвии Хазанов впервые высказался об эмиграции

Несколько месяцев назад Геннадий Хазанов отправился в Латвию. Артист никак не объяснил свой неожиданный отъезд, из-за чего о нем начали распространяться многочисленные слухи. Некоторые фанаты даже были уверены, что знаменитость навсегда покинул Россию и никогда больше не вернется домой.

Как оказалось, Хазанов всего лишь решил продлить свои летние каникулы и не намеревался эмигрировать, а все слухи вокруг него не являются правдой. Дело в том, что в театрах нет спектаклей, поэтому в свободное время он наслаждается природой Рижского залива, а не суматохой российской столицы.

«Нужно внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах», — цитирует слова артиста портал Teleprogramma.pro.

При этом собеседник издания дал понять, что с началом нового театрального сезона приедет в Россию, чтобы вновь радовать фанатов своей игрой.