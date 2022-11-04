Что помогло Николаю Дроздову сохранить брак: совет актуален по сей день

Счастье в личной жизни Николай Дроздов нашел не сразу: телеведущему удалось это со второй попытки. Первый брак знаменитости закончился разводом, после которого он еще долгое время наотрез отказывался жениться.

Знакомые смеялись над Дроздовым, полагая, что тот привезет новую возлюбленную из какой-нибудь дальней экспедиции. Вот только свою судьбу путешественник встретил вовсе не в Америке или Таиланде, как предсказывали многие. Вторая жена Николая Николаевича жила в том же доме, что и он, только на два этажа ниже. Познакомились они в лифте.

Этот брак длится вот уже 44 года, и Дроздов уверяет, что невероятно счастлив со своей любимой Татьяной. Вместе возлюбленные вырастили двоих дочерей: Надежду (ее знаменитости родила первая жена) и Елену. Телеведущий не скрывает, что именно помогло ему построить столь крепкую семью.

Рецепт счастья оказался предельно прост.

«Мне нравится все, что есть в Татьяне, ей нравится все, что есть во мне», — подчеркнул Дроздов.

Стоит признать, что этот совет принимать своего партнера таким, какой он есть, вряд ли когда-либо утратит свою актуальность.