Что пластика сделала с Галей из «Татьяниного дня»: от фото до и после мурашки по коже
Поклонники с недоумением отнеслись к решению артистки.
Дарья Волга известна массовому зрителю по сериалам «Татьянин день» и «Любопытная Варвара». В течение многих лет артистка блистала на экранах, покоряя публику не только талантливой игрой, но и своей красотой. Однако несколько лет назад она решилась на неожиданное преображение.
Звезда экрана отправилась к пластическим хирургам и полностью переделала свою внешность, изменив овал лица и форму глаз. Как признаются поклонники, перемены не пошли на пользу Дарье, ведь теперь в ней невозможно узнать ту самую Галю из любимого всеми сериала.
Перемены образа оказались не единственными изменениями в жизни звезды экрана. В начале 2000-х вместе со своим мужем она решила переехать в Новую Зеландию, где живет до сих пор. На другом конце света артистка продолжает заниматься своей любимой работой, но изредка приезжает и в Россию, где снимается в сериалах.
«Пластика ее действительно изменила», «Всегда нравилась Дарья, но только не сейчас. Было милое хорошенькое лицо, а сейчас непонятно что», «Ужас, что с собой сделала!» — делятся мнением неравнодушные пользователи Сети.