Что пластика делает с голливудскими красотками: результат вас поразит (фото)

Далеко не все звезды Голливуда готовы лечь под нож хирурга. Есть и такие актрисы, которые предпочитают стареть естественно, отказываясь следовать примеру молодящихся коллег по цеху.

В свои 62 года Деми Мур перенесла не одну пластическую операцию. Глядя на фотографии знаменитости, специалисты твердят, что она удаляла комки Биша, делала подтяжку лица и нитевой лифтинг. Между тем ровесница актрисы Джоди Фостер не раз говорила, что не имеет ничего против пластики, но только в том случае, если речь идет о других.

Звезда экрана уверяет, что никогда и ничего не делала со своим лицом, и в это легко поверить. Внешне Фостер выглядит значительно старше красотки Мур. Впрочем, многие считают, что Деми переборщила с «тюнингом», из-за чего выглядит слишком неестественно, в то время как Джоди сумела сохранить свою природную красоту.