Что пили вместо алкоголя в фильмах СССР: заменяли на любимый народом напиток

Советские режиссеры нередко показывали в своих фильмах застолье и любые праздники, на которых неизменно присутствовал алкоголь. Однако процесс съемки фильма был настолько дорогим, что артистам категорически запрещалось пить настоящие напитки в кадре, чтобы не испортить сцену. Поэтому постановщикам приходилось идти на хитрости, чтобы эпизод выглядел реалистично.

Так, пиво было принято заменять на квас. Дело в том, что у него такой же цвет и консистенция, а также пена, без которой этот напиток невозможно представить. Вместо шампанского в кадре обычно оказывался лимонад, который внешне практически не отличим от праздничного напитка.

Заменой вина обычно становился морс, а коньяка — крепкий чай. Иногда артисты даже просили добавить сахар, так как такой крепкий чай мог нестерпимо горчить.

Самой простой в использовании становилась водка. Вместо нее артистам в стопки наливали обычную воду, и они были вынуждены играть опьянение.

Поэтому каждый алкогольный напиток, который зритель видел в кадре, был совершенно не тем, чем кажется. Однако великолепная игра артистов не позволяла даже предположить, что они могут пить что-то другое.