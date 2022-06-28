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Киноафиша Статьи «Что она только не делала»: подоплека конфликта Дробыша с Самбурской раскрыта

«Что она только не делала»: подоплека конфликта Дробыша с Самбурской раскрыта

28 июня 2022 15:45
«Что она только не делала»: подоплека конфликта Дробыша с Самбурской раскрыта

Сотрудничество продюсера с артисткой обернулось судебными исками.

На днях стало известно о победе Виктора Дробыша в суде над Настасьей Самбурской. Его интересы представляла Екатерина Гордон, рассказавшая, что суд удовлетворил просьбу продюсера возместить ему убытки, потраченные на подопечную. А известный журналист Алена Жигалова раскрыла подоплеку этого конфликта.

По ее словам, песни Самбурской в стиле шансон так и не стали хитами. Алена считает, что певице и продюсеру стоило полюбовно прекратить сотрудничество. Но Настасья решила потребовать от Дробыша задним числом расторгнуть договор, еще и заявив о том, что он должен ей неустойку.

«Чего она только не делала — и подавала в суд, и грозилась отобрать песни», — вспомнила Жигалова в YouTube-шоу.

Продюсер же подал встречный иск, в котором заявил о собственных потерях из-за не раскрутившейся звезды эстрады. По информации Жигаловой, речь идет больше чем о 2 млн рублей. И суд в итоге встал на сторону Виктора, уже пообещавшего потратить деньги на благотворительность.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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