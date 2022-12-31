Что она с собой сотворила? Вы придете в ужас от блондинки из «Чего хотят женщины»

Благодаря отцу-режиссеру Хелен Хант начала мелькать на экранах еще в детстве. Поначалу это были очень небольшие роли в телевизионных комедийных сериалах. Но по мере взросления Хелен стали предлагать более заметных персонажей.

За роль в сериале «Без ума от тебя» актриса получила несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус». В 1997 году она сыграла вместе с Джеком Николсоном в картине «Лучше не бывает», а спустя три года — составила компанию Мэлу Гибсону в ленте «Чего хотят женщины». Но в новом тысячелетии выдающимися работами Хант похвастаться уже не могла. Тем не менее ее постоянно ставили в пример ровесницам, считая актрисой, выбирающей естественную красоту и старение без операций.

Все изменилось несколько лет назад, когда на очередных снимках поклонники не узнали Хелен. Черты ее лица начали выглядеть совсем по-другому. Эксперты считают, что актриса решилась не только на ботокс и филлеры, но и на подтяжку лица и шеи.