Что он в ней нашел? Железняк из «Сватов» больше 20 лет замужем за этим актером

Олеся Железняк была востребована в актерской профессии задолго до участия в культовом комедийном проекте «Сваты». Однако съемки в сериале вывели ее популярность в России на заоблачный уровень. Правда, звезду всегда приглашали в кино лишь в качестве комического персонажа. Горячих знойных красоток Железняк не играла никогда.

Но по этому поводу никогда и не отчаивалась. Потому что отсутствием уверенности в себе не страдала. И тому есть веская причина. Уже более 20 лет Железняк счастлива и любима в браке с актером Спартаком Сумченко. Среди всех красавиц-сокурсниц артист выделил именно Олесю.

Пара гармонична настолько, что Железняк много раз всерьез подумывала о том, чтобы бросить карьеру окончательно и всю себя посвятить семье. Так что комплексы касательно внешности артистка давным-давно поборола. Муж дает ей уверенность в том, что она лучше всех. А остальное совсем не важно.