Что он в ней нашел? Только взгляните, на кого променял Катю из «Девчат» первый красавец СССР (фото)

Любовные треугольники в актерской среде явление частое. Пришлось пройти через него и Люсьене Овчинниковой, запомнившейся зрителям в образе Кати из фильма «Девчата».

Артистка жила в гражданском браке с первым красавцем СССР — Александром Холодковым. Возлюбленные работали вместе в Театре им. Маяковского. Служила там и другая актриса, питавшая теплые чувства к коллеге по цеху.

Холодков не смог устоять перед соблазном и ответил взаимностью на симпатию Веры Орловой. Так он променял счастье с преданной ему Овчинниковой на двойную жизнь.

Многие шептались за спиной звезды экрана, не понимая, что он нашел в Вере Марковне, которая явно уступала своей сопернице в красоте. Сделать окончательный выбор между двумя избранницами Холодков так и не смог. Тогда его возлюбленные взяли все в свои руки.

Актрисы не стали враждовать, а, напротив, подружились. Когда их любимый мужчина заболел, они обе ухаживали за ним, сменяя друг друга. Так длилось пять лет — до самой смерти актера в 1965 году.