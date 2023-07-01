Что известно о двух особенных детях Башарова, которых он никому не показывает

Скандальная личная жизнь не помешала Марату Башарову стать многодетным отцом. Публика с упоением обсуждала тот факт, что телеведущий подвергал своих жен домашнему насилию, чего даже не скрывал. При этом многие не предполагали, что у артиста есть четверо детей, двое из которых — особенные.

Актер уже воспитывал дочь Амели и сына Марселя, когда решил стать опекуном для двоих мальчиков из Сирии. Со своими сыновьями Башаров впервые встретился в лагере для беженцев в Ливане. Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» никому не показывает приемных детей. Максимум, на что пошел артист, рассекретил их имена.

«Их зовут Асми и Ахмад»,

— подметил Башаров в беседе с порталом Teleprogramma. Актер уточнил, что оказывает сыновьям всю необходимую материальную помощь. Телеведущий верит, что они, как и его родные дети, вырастут «хорошими людьми».