Что едят звезды, когда их никто не видит: пристрастия повергнут в шок

Публику интересует все, что связано с жизнью знаменитостей. Фанаты хотят знать, что носят их кумиры, с кем они живут и, конечно же, что едят. Как оказалось, вкусовые предпочтения многих звезд могут шокировать любого.

Пока многие думают, что селебрити обедают исключительно в шикарных ресторанах, те часто заходят в самые обычные забегаловки, где остаются не замеченными остальными посетителями. Еду они также выбирают самую простую.

В частности, выяснилось, что любимое блюдо богатых и знаменитых — паста. Например, не так давно в Сеть утекло фото Джейсона Момоа, на котором он с огромным аппетитом уплетает спагетти.

Затем в списке предпочтений звезд — пицца. Ее обожают и Кейт Мосс, и Белла Хадид. В почете у знаменитостей и суши. Например, от них вряд ли откажется Энн Хэтэуэй. Леонардо ДиКаприо в свою очередь без ума от хот-догов, в которые любит добавлять сразу несколько соусов. А вот Приянка Чопра придерживается простого правила: еда может быть любой, главное — есть с нескрываемым удовольствием.