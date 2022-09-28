Что бы ждало Катерину, Тосю и Людмилу при развале СССР: отвечает психолог

Женские образы в картине «Москва слезам не верит» нашли отклик в сердцах зрительниц по всей стране. Многие из поклонников фильма нередко задумывались, а как сложилась бы жизнь героинь после развала СССР. Некоторые из зрителей полагали, что персонажам грозила бы незавидная участь, а другие уверяли, что и в современной России Катерина, Тося и Людмила смогли бы устроиться.

В пользу последней версии выступает и психолог Светлана Шишкова. По ее словам, Катерину ждало бы немало испытаний, однако ранее она проявила себя как волевая и сильная женщина. Поэтому она смогла бы подстроиться и под изменившуюся реальность, уверена эксперт. Шишкова предположила, что героиня Веры Алентовой сделает свое предприятие успешным, при этом точно не упустит из виду личную жизнь и выйдет замуж за коллегу-бизнесмена из другого региона.

Тося на пенсии могла бы посвятить себя заботам о внуках и огороду на даче. А предприимчивая Людмила, скорее всего, стала бы «челноком», впоследствии открыв собственный магазин, спрогнозировал психолог в беседе с «Аргументами и Фактами ».