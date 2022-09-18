Чистая случайность: как Коломбо стал самым узнаваемым детективом в мире

Лейтенант Коломбо из одноименного сериала — это, бесспорно, один из самых узнаваемых сыщиков в мире. И представить его без неизменных мятого плаща и сигары так же сложно, как Холмса — без трубки.

Самое интересное, что знаменитый плащ появился в качестве детали образа совершенно случайно: бессменный исполнитель роли лейтенанта, актер Питер Фальк, просто купил его, гуляя по нью-йоркским улицам. И это настолько пришлось по нраву зрителям, что позже реквизиторам и художникам по костюмам не раз приходилось шить его «заменителей», заказывая их в Италии.

В 1974 году один из знаменитых плащей продали на аукционе за тысячу долларов: поклонники не жалели денег, чтобы получить неизменный атрибут любимого героя. А самый первый «оригинальный» плащ, созданный мастерами из испанской компании Cortefiel, так и остался жить в доме Питера Фалька.