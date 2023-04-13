Числовой тест: какая черта вашей личности доминирует?

Каждый человек является обладателем определенного набора черт характера. Они делают его уникальным и непохожим на окружающих, а также определяют, каким будет его взаимодействие с окружающим миром. Правда, ученых те качества, которыми наделен человек, волнуют не только с точки зрения психологии, но и физиологии. Исследователи из Великобритании и США озадачились вопросом, как черты личности влияют на здоровье своего обладателя и его иммунитет. Участие в эксперименте приняли 120 человек, у которых перед началом определили основные личные качества, а затем взяли образцы крови. Как оказалось, люди, наделенные сильной иммунной системой, могли похвастаться такими качествами, как общительность, открытость, жизнерадостность. А вот испытуемые, которые обладали слабой иммунной системой, демонстрировали осторожность и добросовестность. Исследователи пришли к выводу, что экстраверты в силу своей социально-ориентированной натуры чаще подвергаются атакам инфекций и в силу этого обладают наиболее сильным иммунитетом, в отличие от интровертов.

Какая из ваших черт характера является доминирующей? Узнайте с помощью нашего теста.