«Чикатило» покажется комедией: этот сериал про СССР пробирает до мурашек

Не каждый сможет досмотреть его до самого конца.

Одними из самых просматриваемых проектов на российском телевидении являются детективные сериалы. Но за последнее время зрители заметили, что в этих картинах все чаще поднимаются пугающие темы. Например, создатели «Чикатило» взяли за основу сюжета историю самого жуткого советского маньяка.

Впрочем, многосерийная драма «Душегубы» смогла напугать зрителей даже больше, чем творение Сарика Андреасяна. Прототипом главного злодея в проекте стал жестокий преступник Геннадий Михасевич. Обыватели могли слышать его прозвище Витебский душитель, которое до сих пор наводит ужас на людей.

Свои зверства маньяк совершал в 70-е и 80-е годы прошлого века. Создатели сериала смогли точно передать атмосферу того времени и напряженность в отношениях между отважными милиционерами и чиновниками, которые наотрез отказывались информировать общественность о злодеяниях преступника. Драма получилась невероятно пугающей, и не каждый зритель сможет досмотреть ее до самого конца.