«Чикатило» не ограничились: от нового русского сериала кровь стынет в жилах

Не успели зрители отойти от сериала «Чикатило», посвященного небезызвестному маньяку-убийце, как узнали о премьере очередного подобного проекта. Речь идет о сериале «Фишер», в котором рассказывается о жутких преступлениях, совершенных в период с 1986 по 1992 годы.

Сергей Головкин по прозвищу Фишер орудовал в Одинцовском районе: его жертвами становились мальчики-подростки, которых он жестоко убивал в своем гараже. Считается, что именно этот преступник был последним, по отношению к которому в 1996-м была применена высшая мера наказания — смертная казнь.

В новом российском триллере снялись такие известные актеры, как Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко. В ожидании выхода сериала зрители разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут новых кровавых сцен и подробностей убийств, от которых кровь стынет в жилах, другие же осуждают киноделов за то, что те якобы популяризируют маньяков-убийц. В любом случае в том, что драма вызовет к себе большой интерес, сомнений не остается.