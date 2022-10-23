Честнее некуда: народ шокировали фото 39-летней Мерьем Узерли без макияжа

Актриса Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век», прославивший ее на весь мир, почти 10 лет назад. Однако для своих поклонников она все еще остается той самой дерзкой Хюррем-султан и первой красавицей Турции.

Артистка не стесняется выкладывать фото с минимум макияжа или и вовсе без косметики. Один их таких «честных» снимков произвел фурор в соцсетях Узерли.