Черная полоса не заканчивается: вдова Грачевского в отчаянии после очередного удара судьбы

Борис Грачевский скоропостижно скончался в январе 2021 года. Утрата мужа стала большим ударом для его последней супруги Екатерины Белоцерковской, которая осталась с сыном Филиппом на руках. И едва вдова режиссера смирилась с утратой, как вновь столкнулась с неожиданными сложностями.

Как оказалось, бывшие коллеги Грачевского повесили на Екатерину долговые обязательства. Дело в том, что она не во время погасила свои долги перед ними, которые после смерти Грачевского назначил суд, и теперь они требуют неустойку.

«Неустойку хотят за то, что не погасили сразу. Сама в шоке», — призналась Белоцерковская порталу Blitz+.

Вдова руководителя «Ералаша» не стала уточнять, как планирует закрывать новые долги и налаживать отношения с коллегами мужа. При этом ранее она неоднократно признавалась, что не хочет иметь ничего общего с киножурналом, который полностью был детищем Грачевского.